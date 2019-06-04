Энергетика
«Роснефть» доведет добычу углеводородов до 320 млн тоннФедералПресс 07:22
По итогам 2018 года «Роснефть» добыла 285,5 млн тонн углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте).
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Игорь Сечин: «„Роснефть“ обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году»
Комсомольская правда09:55
«Роснефть» намерена увеличить добычу нефти и газа до 320 млн тонн к 2022 году
Rambler News Service05:52
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