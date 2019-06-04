Энергетика

«Роснефть» доведет добычу углеводородов до 320 млн тоннФедералПресс 07:22

По итогам 2018 года «Роснефть» добыла 285,5 млн тонн углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте).
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«Роснефть» поставила целью рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н.э

Газета.Ru10:00

Игорь Сечин: «„Роснефть“ обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году»

Комсомольская правда09:55

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

Вести.Финанс06:52

Рентабельная экономика. «Роснефть» показывает устойчивый рост показателей

Аргументы и Факты11:14

«Роснефть» намерена увеличить добычу нефти и газа до 320 млн тонн к 2022 году

Rambler News Service05:52

«Роснефть» к 2022 г. планирует рост добычи углеводородов до 320 млн т н.э

Финмаркет05:23

«Роснефть» намерена увеличить добычу углеводородов до 330 млн тонн н. э. к 2022 году

ТАСС05:20
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Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 08:39
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Авто

Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении

В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»

"Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.
Обновлено в 10:20
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой

Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Политика

Трамп: Россия проинформировала США о выводе своих людей из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован Россией о выводе большинства своих людей из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Ани Лорак с треском уволила свою команду

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
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Политика

Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»

В КПРФ осудили игру «Секс со Сталиным», анонс которой появился на площадке Steam.
Обновлено в 09:11
Политика

Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка

Обновлено в 10:56
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает в России более 900 автомобилей Lada XRAY

Обновлено в 10:59
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Футбол

Сергей Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга

Обновлено в 10:42
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
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США усилили санкции в отношении Кубы

США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.
Обновлено в 09:24
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Авто

Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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