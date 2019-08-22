Энергетика
«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе МозамбикаРИА Новости 11:28
В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
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В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Космос
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Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
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Политика
Кремль подтвердил переговоры с Украиной по обмену удерживаемыми лицами
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В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft
Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм.
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МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
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Происшествия
Рыбаки выловили пятиметровую акулу весом в тонну
Турецкие рыбаки выловили в Эгейском море пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны. Об этом сообщается на сайте телеканала NTV.
Обновлено в 09:05
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Обновлено 19 августа в 02:16
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Энергетика
В «Роснефти» назвали троллингом идею Минфина о налоге на попутный газ
В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24
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Мышиная лихорадка бушует в регионах России
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Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии
В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Мария Шукшина опровергла сообщения, что мать перенесла приступ
"Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", — написала Шукшина в своем Instagram.
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Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
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Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
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Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
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Обновлено вчера в 13:29
Технологии
В Иркутской области впервые в мире внедрили чипы с Wi-Fi в протезы
Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби
Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Авто
Opel представил первый в мире раллийный электромобиль
Стоимость каждого Opel Corsa-e для ралли составит около €50 000.
Обновлено в 11:18
Футбол
Дибала – о пожарах в Амазонке: «Наше будущее горит»
Обновлено в 08:26