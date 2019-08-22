Энергетика

«Роснефть» договорилась о разведке газовых месторождений МозамбикаИнтерфакс 10:43

"Роснефть" подписала с государственной компанией Мозамбика - Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) - меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений в Мозамбике, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Роснефть» и Мозамбик договорились о разработке газовых месторождений

News.ru10:55

«Роснефть» подписала соглашения об участии в новых проектах в Мозамбике

Rambler News Service11:32

«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика

РИА Новости11:28

«Роснефть» подписала с Мозамбиком соглашения о разработке месторождений газа на шельфе

ТАСС11:05

Роснефть и Мозамбик подписали соглашения по разработке газовых месторождений

Взгляд.ру10:31

«Роснефть» договорилась о разведке газовых месторождений Мозамбика

Интерфакс10:43

Крупные российские компании могут прийти в Мозамбик

Эхо Москвывчера в 06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила об увеличении числа снайперов украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 12:31
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет

Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Происшествия

МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Футбол

Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»

Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб.
Обновлено в 12:56
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика

Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога

Глава раскольнической Украинской православной церкви "Киевского патриархата" (УПЦ "КП") Филарет обрушился с критикой в отношении главаря другой раскольнической церкви "ПЦУ", призывая я отозвать письмо о закрытии счетов УПЦ "КП" и в дальнейшем не вмешиваться в ее дела.
Обновлено в 12:13
Футбол

Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»

Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Технологии

«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту

23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Общество

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Обновлено в 08:19
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Политика

Владимир Путин поручил обеспечить молодых учёных жильём

«Разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильём молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования – кандидатов и докторов наук», - говорится в первом поручении документа.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Политика

Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Игры

В World of Warships наконец появятся подводные лодки

Разработчики World of Warships наконец ответили на самый популярный вопрос за всю историю: да, подводные лодки появятся в игре.
Обновлено в 05:44
Политика

Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Общество

Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Турецкий оборонпром произвел 40 тыс. новых штурмовых винтовок МРТ-76

Обновлено вчера в 06:44
Теннис

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Авто

Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»

Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мозамбик
Государство
Государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским океаном на востоке, граничит с Танзанией на севере, Малави и Замбией - на северо-западе, Зимбабве - на западе с Эсватини и ЮАР - на юге. Государство-участник Содружества Наций, Содружества португалоязычных стран и стран АКТ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное