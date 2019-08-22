Энергетика
«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в МозамбикеКоммерсантъ 14:48
«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
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Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
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Происшествия
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Происшествия
Севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют
Авиакомпания заявила, что никакие части А321 не будут использоваться в дальнейшем Самолет АirbusA321 "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, утилизируют.
Обновлено в 08:07
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Прибыль группы Альфа-банка сократилась почти в три раза
В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) в годовом сопоставлении снизилась в 2,6 раза и составила $249 млн, говорится в отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 11:06
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
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Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
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Обновлено в 08:20
Экономика
Медведев «вспомнил» про ягоды и рыбные консервы
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В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06