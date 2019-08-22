«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике

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