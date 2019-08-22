Энергетика

«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в МозамбикеКоммерсантъ 14:48

«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика

РИА Новости11:28

Роснефть и Мозамбик подписали соглашения по разработке газовых месторождений

Взгляд.ру10:31

«Роснефть» подписала соглашения об участии в новых проектах в Мозамбике

Rambler News Service11:32

«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике

Коммерсантъ14:48

«Роснефть» подписала с Мозамбиком соглашения о разработке месторождений газа на шельфе

ТАСС11:05

«Роснефть» и Мозамбик договорились о разработке газовых месторождений

News.ru10:55

«Роснефть» договорилась о разведке газовых месторождений Мозамбика

Интерфакс10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика

Канада высказалась против возвращения России в G8

Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Футбол

Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Аргентинский нападающий Эсекель Понсе выйдет в стартовом составе московского "Спартака" в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:52
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Технологии

В сети возмутились чехлами для телефона с жертвами Освенцима

Обновлено в 12:38
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Футбол

Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Политика

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД

США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Политика

Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Общество

Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры

В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено вчера в 14:02
Космос

Робот «Федор» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно

Обновлено в 02:51
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют

Авиакомпания заявила, что никакие части А321 не будут использоваться в дальнейшем Самолет АirbusA321 "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, утилизируют.
Обновлено в 08:07
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Прибыль группы Альфа-банка сократилась почти в три раза

В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) в годовом сопоставлении снизилась в 2,6 раза и составила $249 млн, говорится в отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 11:06
Экономика

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Здоровье

Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Обновлено в 08:20
Экономика

Медведев «вспомнил» про ягоды и рыбные консервы

В перечень для субсидий вошли также переработанная рыба и рыбные консервы, ракообразные и моллюски.
Обновлено в 11:43
Политика

Помпео и глава МИД Дании обсудили сотрудничество стран в Гренландии

Обновлено в 08:21
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мозамбик
Государство
Государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским океаном на востоке, граничит с Танзанией на севере, Малави и Замбией - на северо-западе, Зимбабве - на западе с Эсватини и ЮАР - на юге. Государство-участник Содружества Наций, Содружества португалоязычных стран и стран АКТ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное