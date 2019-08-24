Экономика
Роснано сообщило о 14 млрд рублей убыткаВзгляд.ру 23 августа в 17:06
За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании. Роснано заявляет, что результат был ожидаемым, передает «Интерфакс».
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