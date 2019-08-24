Экономика

Роснано сообщило о 14 млрд рублей убыткаВзгляд.ру 23 августа в 17:06

За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании. Роснано заявляет, что результат был ожидаемым, передает «Интерфакс».
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«Роснано» потеряло за полгода 14 млрд рублей

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«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

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Роснано получило убыток 14 млрд рублей в первом полугодии

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Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка

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Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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Происшествия

В Кривом Роге дотла сгорела церковь

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Армия и оружие

В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO

По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
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Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

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Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Культура

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Обновлено вчера в 15:57
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Культура

Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из русского павильона в Венеции

В Петербурге в Эрмитаже покажут выставку из павильона России в Венеции.
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Спорт

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.
Обновлено в 07:23
Политика

Кравчук назвал недостатки Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

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Политика

В Абхазии проходят выборы президента

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Политика

Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7

Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Первоклассный пилотаж Су-57 показали на видео

Видео с запредельным пилотажем нового российского Су-57 (Т-50) впервые опубликовали в интернете. Тренировочные полеты прошли в Жуковском.
Обновлено в 07:44
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

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Политика

Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit

Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).
Обновлено в 07:42
Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Наука

Ученые назвали самую опасную группу крови

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Украинские военные спьяну сожгли американскую аппаратуру

Связисты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ 21 августа в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар на складе средств связи в Донбассе, в результате которого была уничтожена дорогая американская аппаратура – радиостанция и станция контрбатарейной борьбы.
Обновлено вчера в 21:26
Космос

Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке

Обновлено в 04:26
Кино

Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Политика

В России предложили вернуть смертную казнь

Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.
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Происшествия

Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад

24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Политика

Трамп не хотел приезжать на саммит G7

По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Происшествия

Двое полицейских пострадали в перестрелке в Финляндии

В Финляндии двое полицейских пострадали во время перестрелки с преступниками, когда выполняли свои служебные обязанности.
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Армия и оружие

В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах

Министерство иностранных дел Великобритании устроило панику после заявления российского лидера.
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Происшествия

В Якутске более 30 человек отравились едой в двух ресторанах

Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции, которую связывают с употреблением готовых блюд в двух ресторанах Якутска.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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