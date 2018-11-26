Экономика
Корпорация «Роснано» выходит из капитала ГК «Хевел». До конца года 49% долей планирует выкупить «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, который является экс-менеджером «Реновы» Виктора Вексельберга.
REGNUM02:06
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Энергетика
Brent снова поднялась выше $60 за баррель
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель.
Обновлено в 02:28
Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 02:36
Экономика
Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Обновлено в 02:34
Экономика
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 02:09
Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 02:19
Экономика
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям.
Обновлено в 02:19
Экономика
В Danone приглашают «Фрутоняню»
Французская компания может купить липецкую О том, что Danone рассматривает возможность покупки липецкого АО "Прогресс" (крупнейший в России производитель детского питания; бренды "Фрутоняня" и "Малыш"), рассказали два источника "Ъ" в отрасли.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.
Обновлено в 02:22
Экономика
ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства
Пока серьезно на «Красный Октябрь» банкротство не повлияло: завод останавливался на два дня, но 13 ноября заработал.
Обновлено в 02:29
Экономика
В Зауралье налоговая банкротит машиностроительное предприятие
Основной долг ОАО «Кургансельмаш» перед налоговой исчисляется, согласно материалам дела, 1,775 млн рублей, плюс 46,3 тыс. рублей пени.
Обновлено в 02:35
Экономика
Две трети граждан РФ предпочитают копить деньги, чем тратить
Противоположного мнения придерживаются 17%. Согласно опросу, в начала 2018 года у граждан РФ доверие к банкам незначительно снизилось.
Обновлено в 02:30
Экономика
«Т Плюс» отдает пар в руки потребителя
БСЗ (входит в «Башхим») планирует купить у «Т Плюс» обеспечивающую завод паром ТЭЦ-4, говорится в отчете компании за первый квартал.
Обновлено в 01:36
Экономика
«Абрау-Дюрсо» может запустить производство шампанского в Китае
"Абрау-Дюрсо" ведет переговоры с коллегами из Китая об инвестициях в создание производства легкого шампанского и вина в КНР, заявил в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет компанией "Абрау-Дюрсо", одним из крупнейших производителей вин в России).
Обновлено в 00:31
Экономика
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона.
Обновлено в 00:24
Экономика
В США за год выплатили информаторам о корпоративных нарушениях $168 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатила $168 млн за информацию о нарушениях законодательства на финансовом рынке.
Обновлено в 02:34