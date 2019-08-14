Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧКоммерсантъ вчера в 20:20
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
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«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. "Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.РБКвчера в 17:00
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Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика
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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
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Обновлено вчера в 09:46
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Татуировки, магнитные ресницы, наращенные волосы и косметика могут быть опасны во время процедуры МРТ.
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Инсульт: причины, симптомы, лечение
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В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей
Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.
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Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»
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Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина
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На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
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Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
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Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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