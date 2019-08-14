«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. "Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.

с чего всё началось

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Политика СБУ передала дело МН17 Нидерландам Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, якобы ответил на письмо анонима из России.

Общество Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов "Краснодар" вышел в четвертый групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет с греческим "Олимпиакосом". "Порту" отправляется в Лигу Европы.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Здоровье Депздрав призвал не приходить на МРТ с наращенными волосами и ресницами Татуировки, магнитные ресницы, наращенные волосы и косметика могут быть опасны во время процедуры МРТ.

Здоровье Инсульт: причины, симптомы, лечение Симптомы инсульта Симптомы инсульта варьируются в зависимости от того, какая часть мозга поражена: Лицо.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.

Теннис Дель Потро не сыграет на US Open Напомним, в июне дель Потро получил травму, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания).

Здоровье Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.

Интернет В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.

Футбол Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс» 36-летний хавбек вышел в стартовом составе в матче Кубка Аргентины против «Альмагро» и в первой же игре за новый клуб отметился голом.

Политика Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.