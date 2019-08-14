Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧКоммерсантъ вчера в 20:20
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
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«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. "Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.РБКвчера в 17:00
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Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Обновлено в 03:34
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено вчера в 17:54
Религия
У православных начался Успенский пост
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Технологии
Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев
Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
Обновлено вчера в 04:31
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Политика
В отношении экс-замглавы МВД Киргизии возбудили уголовное дело
Против бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова возбудили уголовное дело.
Обновлено в 02:45
Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Общество
В Москве продажи новостроек по ДДУ в июле сократились почти вдвое
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на жильё в Москве в июле 2019 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем более чем вдвое - с 11,677 тысячи до 5,652 тысячи, рассказала на конференции издательского дома "Коммерсант" замглавы столичного управления Росреестра Мария Макарова.
Обновлено в 03:50
Политика
На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала редкий снимок со старшим сыном Василием
Подписчики Алены Свиридовой отметили, что певица и ее старший сын Василий очень похожи.
Обновлено вчера в 02:27
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Пригожин высказался по поводу шутки Бузовой о блокадниках
Продюсер Иосиф Пригожин назвал недостойным комментариев бредом слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружили в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:21
Энергетика
Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%
Обновлено в 04:06
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09