Экономика

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧКоммерсантъ вчера в 20:20

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. "Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Роснано продала долю в ключевом поставщике вакцин для государства

Эхо Москвывчера в 21:04

СМИ: «Роснано» отказалось от «Нанолека»

Телеканал 360°вчера в 22:58

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ и онкологии

URA.Ruвчера в 18:34

Прибыль от продажи доли Роснано в компании «Нанолек» вдвое превысила объем инвестиций

ТАСС04:43

РБК: «Роснано» продало долю в поставщике вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

Ведомостивчера в 20:44

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Коммерсантъвчера в 20:20

«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Авто

Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия смогла оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы «Краснодара» над «Порту» (3:2) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:58
Общество

Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели

Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом

Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Происшествия

ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено вчера в 04:14
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено вчера в 17:36
Общество

Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР

Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве.
Обновлено в 05:43
Политика

Байден хочет сделать Украину «приоритетом международной политики»

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Обновлено в 01:48
Гаджеты

В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Экономика

Эксперт оценила решение США об отсрочке новых импортных пошлин

Решение американских властей об отмене увеличения и отсрочке введения части пошлин на китайские товары может позитивно отразиться на мировой экономике, что повлечет и положительное влияние для России, включая возможную прибавку к темпам роста ВВП, заявила РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.
Обновлено в 05:23
Политика

Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Кино

Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Авто

Прототип самой мощной версии купе Mercedes-AMG GT

Сети появились снимки очередного прототипа Mercedes-AMG GT R Black Series, который создатели тестируют в плотном камуфляже.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Наука

Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность

13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено вчера в 09:08
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Общество

Голодный кот помог хозяевам обогатиться

По словам Эндрю Хэнкока (Andrew Hancock), он вернулся домой после работы и вспомнил, что не купил корм для своего кота по кличке Пироженка (Shortcake).
Обновлено в 03:14
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Футбол

Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нанолек
Российская биофармацевтическая компания, портфельная компания группы «Роснано». Головной офис находится в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное