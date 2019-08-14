Экономика

«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧКоммерсантъ 20:20

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
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СМИ: «Роснано» отказалось от «Нанолека»

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Нанолек
Российская биофармацевтическая компания, портфельная компания группы «Роснано». Головной офис находится в Москве.
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