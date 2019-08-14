Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧКоммерсантъ 20:20
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Политика
Прокуратура провела обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии
Сотрудники австрийской прокуратуры провели обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает газета Der Standart.
Обновлено в 20:55
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено в 13:27
Общество
Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек
В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Музыка
Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина
Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.
Обновлено в 23:13
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Монако» ведет переговоры с «Ювентусом» по трем игрокам
Три игрока «Ювентуса» могут продолжить карьеру в «Монако».
Обновлено в 22:46
Авто
Новые дешевые SsangYong Korando вышли в Корее
Специализирующийся исключительно на классе SUV корейский производитель SsangYong представил новые турбобензиновые версии последнего поколения кроссовера Korando.
Обновлено в 04:39
Общество
Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива
В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.
Обновлено в 09:04
Общество
Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 13:08
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Единоборства
Диас: Хабиб будет драться с парнем, которого я побил
Боец смешанного стиля (MMA) американец Нэйт Диас рассказал, с кем бы хотел встретиться в октагоне, передает ESPN.
Обновлено в 04:28
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
Обновлено в 07:25
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Обновлено в 22:32
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам
Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Экономика
ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда
По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено в 15:10
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38