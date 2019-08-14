«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. "Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.

с чего всё началось

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.

«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

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