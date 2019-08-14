Поступления от продажи доли в биофармацевтической компании превысили инвестиции РОСНАНО в проект в двукратном размере и составили порядка 2,35 миллиардов рублей. Инвестором этого проекта Роснано выступало с 2011 года.

с чего всё началось

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании.

«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

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