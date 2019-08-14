Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧВек 03:39
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании.
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Поступления от продажи доли в биофармацевтической компании превысили инвестиции РОСНАНО в проект в двукратном размере и составили порядка 2,35 миллиардов рублей. Инвестором этого проекта Роснано выступало с 2011 года.Ньюс-НН05:48
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Футбол
Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
«Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Модель Эшли Грэм впервые станет мамой
Эшли Грэм готовится впервые стать мамой — известная модель ждет ребенка.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности
На снимках влюбленные просто светятся от счастья. А вот одно из выложенных Ксенией Собчак видео явно намекает на её интересное положение.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи
За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 11:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Экономика
В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию
Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Медики назвали ранние симптомы начинающегося инсульта
Медики рассказали о ранних симптомах начинающегося инсульта.
Обновлено в 11:55
Технологии
Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО
Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Технологии
Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе
Специалисты по кибербезопасности Ноам Ротэм и Рэн Локар обнаружили незащищенную базу данных, содержащую отпечатки пальцев, изображения лиц, имена, пароли и другую персональную информацию более чем миллиона пользователей биометрической системы BioStar 2.
Обновлено в 10:07
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Названия нового iPhone были обнаружены французским веб-сайтом iPhoneSoft (через 9to5Mac ), на котором названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились на сайте ESR, производителя чехлов для телефонов.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Авто
Представлен кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc
В 2016 году компания Volkswagen представила кроссовер без крыши - концепт T-Cross Breeze, после чего объявила что построит серийную модель которая будет конкурировать с Range Rover Evoque Convertible.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»
США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46