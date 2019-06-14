Экономика

«Роснано» предложило вложить пенсии в «зеленую» энергетикуТелеканал 360° 00:43

«Роснано» хочет получить деньги будущих пенсионеров для инвестирования в ветряные станции. С такой инициативой компания обратилась в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).
Читать в источнике
с чего всё началось

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В Роснано сообщили, что доходность вложений в ветроэнергетику достигает 12% в год

ТАСС13:38

Пенсии россиян могут вложить в зелёную энергетику

News.ruвчера в 19:59

«Роснано» предложило вложить пенсии в «зеленую» энергетику

Телеканал 360°00:43

Пенсии россиян предложили потратить на строительство ветряных электростанций

URA.Ruвчера в 20:52

Пенсии россиян задумали потратить на постройку ветряных станций

Московский Комсомолец02:38

Пенсии россиян предложили вложить в строительство ветряных электростанций

Известиявчера в 19:19

Деньги пенсионеров пустят на ветер: отчисления инвестируют в «зеленую» энергетику

РЕН ТВвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:33, Вашингтон
Политика

Зеленский выбирает главу Львовской области через соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский решил выбрать кандидата на должность главы Львовской областной государственной администрации при помощи социальных сетей.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Под Пензой умер участник конфликта с цыганами

Обновлено в 14:27
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Наука

Каждый пятый обладатель татуировки испытывает проблемы со здоровьем

Британские учёные обратили внимание на обладателей татуировок и пирсинга.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада

Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Политика

Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
Обновлено в 15:25
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Политика

Почти три четверти россиян доверяют Путину

Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Чечне полиция начала проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Кино

«История игрушек 4» получила 100-процентное одобрение критиков

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах

Обновлено в 11:46
Футбол

ЦСКА заинтересован в подписании бразильского форварда

Московский ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего бразильского клуба "Васко Да Гама" Маррони.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Пожар в историческом здании в центре Москвы локализован

Возгорание произошло в доме № 36 на Пречистенке. Площадь пожара составляет 200 кв. метров.
Обновлено в 04:23
Политика

Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 06:42
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Транспорт

Движение электричек на Ярославском направлении МЖД введено в график

Ранее сообщалось, что по техническим причинам на Ярославском направлении МЖД пригородные поезда следовали с увеличенным интервалом.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное