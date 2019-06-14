«Роснано» предложило вложить пенсии в «зеленую» энергетикуТелеканал 360° 00:43

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

«Роснано» хочет получить деньги будущих пенсионеров для инвестирования в ветряные станции. С такой инициативой компания обратилась в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

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