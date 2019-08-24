Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убыткаИнтерфакс вчера в 14:44

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании. В компании полугодовые результаты назвали ожидаемыми.
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«Роснано» потеряло за полгода 14 млрд рублей

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«Роснано» сообщило о 14 млрд рублей убытков за первое полугодие

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:17

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Роснано получило убыток 14 млрд рублей в первом полугодии

Вечерний курьервчера в 16:58

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

Интерфаксвчера в 14:44
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Происшествия

В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца

Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
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Кино

Продолжение «Во все тяжкие» выйдет 11 октября — появился первый ролик

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Алла Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни

Недавно на странице легендарной российской певицы Аллы Пугачевой появилось новое фото.
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Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
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Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Политика

Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7

Обновлено в 19:43
Экономика

Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты

Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Единоборства

Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Новый авианосец ВМС КНР «Шаньдунь» протестировал манёвр Андерсона и взлёт-посадку J-15

За время тестирования специалисты провели ряд испытаний по взлёту с палубы истребителя, а также приземления.
Обновлено в 08:55
Кино

Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Обновлено вчера в 04:42
Общество

В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек

Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Политика

Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины

Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
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Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 17:25
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
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Футбол

Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола

Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
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«Роскосмос» не рассматривает вариант затопления «Союза»

Обновлено в 09:40
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол

Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛ

Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге.
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Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
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Кино

Анонсирована экранизация «Метро 2033»

Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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