Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убыткаИнтерфакс вчера в 14:44
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании. В компании полугодовые результаты назвали ожидаемыми.
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Духи из человеческого пота создали в Финляндии
Обновлено вчера в 19:55
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Обновлено в 08:25
Культура
«Союзмультфильм» планирует заключить соглашение на показ 83 мультфильмов в Китае
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Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» после ничьей догнали «Зенит» в РПЛ
Если же пока отстающие на один балл бронзовый и серебряный призеры минувшего сезона "Краснодар" и "Локомотив" завершат поединок вничью, то в РПЛ появится сразу три лидера.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
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Обновлено в 15:12
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Гаджеты
Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung
Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
Обновлено в 10:26
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
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Игры
В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка
Обновлено в 05:08
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Ювентус» победил «Парму» в стартовом матче Серии А
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Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
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Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
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Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01