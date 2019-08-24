Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убыткаИнтерфакс вчера в 14:44

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании. В компании полугодовые результаты назвали ожидаемыми.
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«Роснано» потеряло за полгода 14 млрд рублей

Секрет фирмы07:36

Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка

Взгляд.рувчера в 17:06

«Роснано» принесло почти 14 млрд рублей убытка за полгода

Евразия Dailyвчера в 19:30

Роснано получило убыток 14 млрд рублей в первом полугодии

Вечерний курьервчера в 16:58

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

Интерфаксвчера в 14:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
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Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
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Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
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Происшествия

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Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Кино

Постер девятого эпизода «Звездных войн»: В тени императора

На конвенте D23 собравшимся показали новый ролик девятого эпизода «Звездных войн», но в сети пока появился только постер.
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Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

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Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Общество

Духи из человеческого пота создали в Финляндии

Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Культура

«Союзмультфильм» планирует заключить соглашение на показ 83 мультфильмов в Китае

Киностудия "Союзмультфильм" готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов.
Обновлено в 12:58
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«Краснодар» и «Локомотив» после ничьей догнали «Зенит» в РПЛ

Если же пока отстающие на один балл бронзовый и серебряный призеры минувшего сезона "Краснодар" и "Локомотив" завершат поединок вничью, то в РПЛ появится сразу три лидера.
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Армия и оружие

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В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung

Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
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На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
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Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
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В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка

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Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
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«Ювентус» победил «Парму» в стартовом матче Серии А

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Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

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В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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