В Росморречфлоте уточнили число погибших в результате ЧП в Чёрном мореRT на русском вчера в 23:34

Жертвами инцидента с двумя иностранными судами в Чёрном море стали 10 человек. Спасатели продолжают работу в районе ЧП, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота. Отмечается, что к настоящему времени известно о 10 погибших.

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