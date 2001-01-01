Экономика

Росморречфлот подготовил план развития СевморпутиКоммерсантъ 17:35

Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019 – 2024 годах требуется 905,6 млрд руб. Из них государство должно выделить 305 млрд руб. Дополнительная потребность в госсредствах в 2019 – 2021 годах оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. — внебюджетное финансирование.
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В Росморречфлоте подготовили план развития Северного морского пути

Вести.Ru19:33

Росморречфлот подготовил план развития Севморпути

Коммерсантъ17:35
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