Лесные пожары
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости вчера в 11:24
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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с чего всё началось
Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.РИА Новостивчера в 09:15
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