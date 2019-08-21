Лесные пожары
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости вчера в 11:24
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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с чего всё началось
Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.РИА Новостивчера в 09:15
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
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Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Стало известно, чем Ниинистё угощал Путина за ужином
В канцелярии финского главы сообщили, что в среду вечером президент Саули Ниинистё и российский лидер Владимир Путин поужинали в ресторане Walhalla.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Общество
«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов
Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата – алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР
Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Екатеринбург в списке городов, из которых хотят уехать
Социологический опрос показал, что Екатеринбург в списке городов, из которых больше всего хотят уехать.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей
Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
Обновлено вчера в 16:09
Авто
Hyundai 45 EV Concept покажут во Франкфурте
Вдохновленная первой моделью бренда 70-х годов, концепция 45 продолжает эволюцию ее языка дизайна «чувственная спортивность», который был создан, чтобы сделать автомобили Hyundai более эмоциональными.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Здоровье
ВОЗ признала микропластик в воде безопасным для человека
Ученые отмечают, что сравнительно крупные частицы пластика диаметром от 0,15 мм (толщина человеческого волоса) безопасны, так как проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся естественным путем.
Обновлено в 02:16
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США
Россия и Китай инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главным вопросом станут американские разработки вооружения.
Обновлено 20 августа в 23:24
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено вчера в 09:17