Лесные пожары
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости 11:24
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
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