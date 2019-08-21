Лесные пожары

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости 11:24

Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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