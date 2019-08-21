Лесные пожары
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости вчера в 11:24
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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с чего всё началось
Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.РИА Новостивчера в 09:15
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР
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Обновлено вчера в 22:36
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено 20 августа в 08:34
Общество
Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался
Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался на отметке 602 сантиметра, в течение суток вода не поднималась, сообщает правительство Хабаровского края в четверг.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
В компании напомнили, что с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено вчера в 01:50
Экономика
Utair завершила реструктуризацию облигаций
Авиакомпания Utair завершила реструктуризацию облигаций, говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое прошло 16 августа с участием гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, представителей авиакомпаний и банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Правительство изучит возможность поставок ряда иностранных лекарств
Правительство РФ поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки в РФ ряда психотропных препаратов и клобазама для нуждающихся в них, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот
Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
Архангельских врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне, не предупредили о радиации
Еще трое пострадавших при взрыве на полигоне были доставлены в больницу имени Семашко, но там медиков предупредили о радиоактивном заражении пациентов.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено вчера в 12:15
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30