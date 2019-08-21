Лесные пожары

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости 11:24

Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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с чего всё началось

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.
РИА Новости09:15

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Назван экономический ущерб России от лесных пожаров

Московский Комсомолец09:09

Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в 2019 году

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В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

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Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России

РИА Новости09:15

Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублей

Коммерсантъ10:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
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