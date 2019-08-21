Лесные пожары

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублейВедомости вчера в 11:24

Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.
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Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
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Над Донецком подняли флаги России

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Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове

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Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
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Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Трампу не понравился отказ Дании продать Гренландию

«Совершенно секретно»: Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредриксен рассказала об отказе Копенгагена продать Гренландию.
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СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

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Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»).
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«Что касается событий в Москве, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы», — сказал президент.
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Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
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