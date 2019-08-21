Приблизительный ущерб от прошедших лесных пожаров в России составил семь млрд рублей. Уточненные данные Рослесхоз сможет назвать по итогам года, когда обследует места пожаров.

Происшествия На улице Савушкина задержали виновника ДТП с пострадавшим ребенком Предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники Росгвардии— мужчину повалили на землю, он кричал и пытался вырваться.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8 Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.

Гаджеты Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Политика В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8 Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Экономика ФАС зафиксировала рост цен авиабилетов на рейсах с SSJ-100 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила более высокие цены на авиационные билеты на рейсы, осуществляющиеся на лайнерах Sukhoi SuperJet 100 по сравнению с идентичными маршрутами с иностранными самолетами из-за больших трат на техническое обслуживание.

Происшествия В Германии небольшой самолет рухнул на кукурузное поле Самолет по невыясненной пока причине рухнул на кукурузное поле.

Происшествия Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Игры Следующий показ геймплея Cyberpunk 2077 состоится 30 августа CDPR раскрыла свои планы на следующую демонстрацию геймплея Cyberpunk 2077: сначала компания хотела показать игру на PAX West, но теперь она решила запустить трансляцию из Варшавы.

Футбол Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.

Фигурное катание Танцор из России ударил свою партнершу на чемпионате по танго Выступление российской пары на чемпионате мира по танго в Аргентине завершилось скандалом. Танцор за кулисами кулаком ударил свою партнершу.

Энергетика «Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.