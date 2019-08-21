Лесные пожары

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаровEastRussia вчера в 19:14

Приблизительный ущерб от прошедших лесных пожаров в России составил семь млрд рублей. Уточненные данные Рослесхоз сможет назвать по итогам года, когда обследует места пожаров.
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Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:59

Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России

РИА Новостивчера в 09:15

Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в стране

РЕН ТВвчера в 09:34

Рослесхоз оценил экономический ущерб от лесных пожаров

ТАССвчера в 08:49

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

RT на русскомвчера в 09:38

Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в 2019 году

РБКвчера в 10:14

Назван экономический ущерб России от лесных пожаров

Московский Комсомолецвчера в 09:09
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Транспорт

Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа

Обновлено в 06:47
Происшествия

На улице Савушкина задержали виновника ДТП с пострадавшим ребенком

Предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники Росгвардии— мужчину повалили на землю, он кричал и пытался вырваться.
Обновлено в 08:12
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия

На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование

Обновлено в 08:47
Футбол

Аналитика «Вердера» оштрафовали на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона

Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi

Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Обновлено в 07:05
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Политика

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Экономика

ФАС зафиксировала рост цен авиабилетов на рейсах с SSJ-100

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила более высокие цены на авиационные билеты на рейсы, осуществляющиеся на лайнерах Sukhoi SuperJet 100 по сравнению с идентичными маршрутами с иностранными самолетами из-за больших трат на техническое обслуживание.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Футбол

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста

Обновлено в 04:16
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Германии небольшой самолет рухнул на кукурузное поле

Самолет по невыясненной пока причине рухнул на кукурузное поле.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных

На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге

Обновлено в 03:05
Игры

Следующий показ геймплея Cyberpunk 2077 состоится 30 августа

CDPR раскрыла свои планы на следующую демонстрацию геймплея Cyberpunk 2077: сначала компания хотела показать игру на PAX West, но теперь она решила запустить трансляцию из Варшавы.
Обновлено в 07:15
Футбол

Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
Фигурное катание

Танцор из России ударил свою партнершу на чемпионате по танго

Выступление российской пары на чемпионате мира по танго в Аргентине завершилось скандалом. Танцор за кулисами кулаком ударил свою партнершу.
Обновлено в 08:47
Авто

Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive

Обновлено в 05:03
Энергетика

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Хоккей

«Куньлунь» обыграл «Трактор» в турнире Ромазана

Обновлено в 08:22
Происшествия

В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

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Культура

Актер из «Крестного отца» рассказал о сексе в 15 лет с Мэрилин Монро

Актер Джанни Руссо, известный по роли Карло Рицци в первых двух фильмах трилогии «Крестный отец», в своих мемуарах сообщил, что потерял девственность в 15 лет с 33-летней актрисой Мэрилин Монро.
Обновлено в 07:23
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