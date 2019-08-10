Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»Известия вчера в 21:05
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе. Об этом говорится в заявке на получение патента, опубликованной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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с чего всё началось
"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.РИА Новостивчера в 20:15
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