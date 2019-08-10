Космос

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»Известия вчера в 21:05

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе. Об этом говорится в заявке на получение патента, опубликованной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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с чего всё началось

Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.
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Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено вчера в 19:15
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ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря

Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
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Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
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Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

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Культура

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Легендарная певица Уитни Хьюстон отметила бы сегодня свой 56-й день рождения. Ее голос можно узнать из тысячи.
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Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
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Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
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Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, - сказала юрист ФБК Любовь Соболь.
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Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.
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Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту

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Игры

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