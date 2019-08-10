"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.

с чего всё началось

Роскосмос получил патент на изобретение «разлагающегося» в космосе спутника, свидетельствует информация в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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