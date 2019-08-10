Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутникМосква 24 вчера в 21:00
Госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявки на получение патента. Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.РИА Новостивчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Стефанию Маликову радует большая возрастная разница с братом Марком
Стефанию Маликову радует большая возрастная разница с младшим братом Марком.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех
Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.
Обновлено в 06:45
Политика
Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании начать переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын уведомил его в письме о желании начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи.
Обновлено в 08:07
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
«Бавария» арендует Перишича у «Интера» за 5 миллионов
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Футбол
В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
Обновлено в 09:25
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено 08 августа в 05:06
Общество
Парфенов процитировал трек Face на митинге в центре Москвы
Журналист Леонид Парфенов выступил на митинге на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 07:47
Авто
Renault представила «формульный» фургон Trafic
Компания Renault представила особую серию фургона Renault Trafic с приставкой Formula Edition.
Обновлено в 08:02