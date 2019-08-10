"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.

с чего всё началось

Госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявки на получение патента. Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Происшествия Число жертв ДТП в Астраханской области выросло до четырех Количество погибших в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Волгоград - Астрахань возросло до четырех.

Политика Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании начать переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын уведомил его в письме о желании начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Футбол «Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку» Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".

Футбол Рибери может оказаться в «Локомотиве» Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.

Происшествия Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США "Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Происшествия В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Общество В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Наука Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.

Общество Парфенов процитировал трек Face на митинге в центре Москвы Журналист Леонид Парфенов выступил на митинге на проспекте Академика Сахарова.