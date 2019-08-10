Космос

Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутникМосква 24 вчера в 21:00

Госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявки на получение патента. Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите.
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с чего всё началось

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.
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«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

РИА Новостивчера в 20:15
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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США

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