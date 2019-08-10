Космос

Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутникВести.Ru вчера в 22:30

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли, когда эксплуатация аппарата завершится или же он выйдет из строя .
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с чего всё началось

Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.
РИА Новостивчера в 20:15

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В России запатентовали «спутник-самоубийцу»

URA.Ruвчера в 23:52

Роскосмос запатентовал растворяющийся «спутник-самоубийцу»

Телеканал 360°вчера в 20:50

У России появится саморазлагающийся спутник

Газета.Ruвчера в 21:44

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Известиявчера в 21:05

«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»

РБКвчера в 23:07

«Спутник-самоубийцу» создадут в России

РЕН ТВвчера в 20:24

Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

РИА Новостивчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
Общество

В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.
Обновлено в 01:42
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Авто

BMW вновь отзывает свои автомобили в России

В конце зимы текущего года компания уже отзывала более 28 тысяч своих автомобилей, которые были реализованы на рынке России.
Обновлено вчера в 12:58
Единоборства

Энтони Джошуа: «Победил бы Руиса девять раз из десяти»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что его поражение в бою против чемпиона WBO, WBA, IBF, IBO Энди Руиса было случайным.
Обновлено 08 августа в 13:44
Политика

В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине

«Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmony

Huawei Technologies презентовала операционную систему Harmony OS для смартфонов и других устройств.
Обновлено вчера в 07:19
Общество

Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве

Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Авто

Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport

В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено вчера в 11:12
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench

Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.
Обновлено вчера в 02:47
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв

В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
Обновлено в 02:08
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено вчера в 16:36
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Финансы

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
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