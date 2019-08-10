Космос
Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутникВести.Ru вчера в 22:30
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли, когда эксплуатация аппарата завершится или же он выйдет из строя .
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с чего всё началось
"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.РИА Новостивчера в 20:15
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