"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.

с чего всё началось

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