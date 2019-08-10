Космос

Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутникВести.Ru вчера в 22:30

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли, когда эксплуатация аппарата завершится или же он выйдет из строя .
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с чего всё началось

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.
РИА Новостивчера в 20:15

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«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Известиявчера в 21:05

«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»

РБКвчера в 23:07

У России появится саморазлагающийся спутник

Газета.Ruвчера в 21:44

В России запатентовали «спутник-самоубийцу»

URA.Ruвчера в 23:52

Роскосмос запатентовал растворяющийся «спутник-самоубийцу»

Телеканал 360°вчера в 20:50

«Спутник-самоубийцу» создадут в России

РЕН ТВвчера в 20:24

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

РИА Новостивчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Транспорт

Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах

Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв

В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Авто

Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport

В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено вчера в 11:12
Гаджеты

Honor объявил дату презентации своего первого телевизора

Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено 08 августа в 16:25
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании

В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании -- Дар-эс-Салама -- погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Очередным задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве стал режиссер телеканала «Доктор»

Ранее суд по арестовал по делу о массовых беспорядках 12 человек.
Обновлено в 03:32
Общество

В Китае из-за тайфуна погибли 13 человек

В Китае из-за обрушившегося на восток страны тайфуна «Лекима» погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 03:01
Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок».
Обновлено в 00:58
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

«Оренбург» примет «Тамбов» в пятом туре премьер-лиги

Обновлено в 01:10
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено вчера в 03:26
Экономика

Из аптек России могут исчезнуть дешевые лекарства

По мнению экспертов, российским аптекам выгоднее продавать дорогие лекарственные препараты, а не дешевые, которые постепенно покидают аптечный ассортимент - Минпромторг планирует повлиять на ситуацию Аналитики маркетингового агентства DSM Group, исследующие фармацевтический рынок, пришли к выводу, что недорогие лекарства исчезают из аптек нашей страны.
Обновлено вчера в 01:28
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против команды из второй лиги

10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает официальный Instagram «Салюта».
Обновлено 07 августа в 12:20
Политика

Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, когда в столице прекратятся дожди.
Обновлено в 04:02
Единоборства

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В ЕС озаботились выявлением российских паспортов у жителей Донбасса

Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:43
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