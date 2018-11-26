Космос
«Роскосмос» вывел космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 из орбитальной группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что данное решение было принято по результатам проведённого специалистами анализа.
RT на русском05:18
с чего всё началось
В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах. Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.Коммерсантъвчера в 18:17
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