Космос

«Роскосмос» вывел спутник «Ресурс-П» из орбитальной группировки
RT на русском
05:18

«Роскосмос» вывел космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 из орбитальной группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что данное решение было принято по результатам проведённого специалистами анализа.
RT на русском05:18
с чего всё началось

Космической группировке не хватило «Ресурса»

В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах. Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

«Роскосмос» сообщил о досрочном списании своего спутника

РБК06:08

Роскосмос вывел из состава орбитальной группировки спутник «Ресурс-П» №2

ТАСС05:22

«Роскосмос» вывел спутник «Ресурс-П» из орбитальной группировки

RT на русском05:18

«Роскосмос» вывел из орбитальной группировки один из спутников «Ресурс-П»

РИА Новости05:02

«Роскосмос» признал поломку двух спутников

Газета.Ru05:08

Россия лишилась своих «Ресурсов» — два из трех спутников дистанционного зондирования Земли вышли из строя

Эхо Москвы03:03

Два из трех спутников «Ресурс-П» преждевременно вышли из строя

Коммерсантъ02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Космос

Илон Маск заявил о своём желании полететь на Марс

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своём желании отправиться на Марс в составе одной из первых экспедиций, даже несмотря на большую вероятность там погибнуть.
Обновлено в 07:16
Космос

Жуткие инопланетяне из ада ворвались к землянам, вызвав панику

Небо над Денвером окрасилось в кроваво-красный, а затем над городом появился НЛО, который был столь жутким и пугающим, что некоторые люди стали всерьез готовиться к апокалипсису или чему-то подобному.
Обновлено в 07:08
Космос

На снимках Марса обнаружено древнее ископаемое в виде улитки

Обновлено в 07:26
Космос

Почему американских астронавтов учат по российской системе

Елена Кондакова: После полета нашего "Бурана" вышла книга о тех достижениях, которые можно было применить в авиации, промышленности и сельском хозяйстве, науке и других отраслях.
Обновлено в 06:36
Космос

В NASA предстоящую зиму прогнозируют аномально холодной для Земли

2019 год встретит землян лютой зимой, холоднее которой не было уже давно, считают эксперты.
Обновлено в 06:48
Космос

Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи

Хотя Марс находится рядом с Землей, условия проживания на этой планете отличаются от привычных для людей.
Обновлено в 06:51
Космос

Как армянин создавал первый многоразовый космический корабль СССР

Одним из участников научно-производственного процесса первого советского многоразового космического корабля стал заслуженный испытатель космической техники Федерации космонавтики России Николай Петросян.
Обновлено в 04:10
Космос

NASA опубликовало зрелищное фото Юпитера с мощным ураганом

Ученые NASA опубликовали на странице в Instagram новую зрелищную фотографию, где показали Юпитер с мощным ураганом и «всплывающими» облаками.
Обновлено в 05:28
Космос

Над полярными областями Венеры обнаружены слои озона

Лишь недавно ученые смогли узнать, что в плотной атмосфере нашей соседки есть даже слои озона, которые располагаются в полярных областях на высотах около 70 километров.
Обновлено в 04:30
Космос

Станция Mars InSight должна приземлиться на Марсе 26 ноября

Станция Mars InSight должна приземлиться на Марсе 26 ноября в районе кратера Езеро.
Обновлено в 05:32
Космос

Футуролог рассказал о возможном сценарии конца света из-за Нибиру

Футуролог Эндрю Кушнер считает, что спрогнозированный конец света из-за Нибиру все-таки наступает.
Обновлено в 01:17
Космос

Ученые нашли быстроисчезающие квазары

Обновлено вчера в 13:56
Космос

В Антарктиде ученые обнаружили загадочные руины

Эксперты рассматривали снимки хребта Шеклтон, которые были сделаны с воздуха, и обратили внимание на квадратный объект, спрятанный во льдах.
Обновлено в 01:43
Космос

«Hubble» сфотографировал запутанные разноцветные нити из пыли и газа

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок сети из разноцветных запутанных нитей, висящих в темноте пространства.
Обновлено в 01:16
Космос

Зачем ведущие страны стремятся на Луну?

Через пару десятков лет истощение ресурсов Земли сможет оправдать стоимость их добычи в безвоздушном пространстве, а создание перерабатывающих заводов на Луне и других космических телах и их орбитах значительно удешевит этот процесс.
Обновлено в 00:02
Главное