Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»Российская газета 12:19
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Об этом сообщил журналистам глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, новый проект - перспективный.
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Сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель.
— Дмитрий Рогозин, российский политикФАН 12:02
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Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
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