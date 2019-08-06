Компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в "Роскосмос") снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах "Союз-2" космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по ряду позиций почти в два раза, рассказали РИА Новости в компании.

с чего всё началось

Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году. В 2018-м запуск 1 кг груза стоил $20–30 тыс.

«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников

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