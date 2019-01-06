Политика

«Роскосмос» считает странным общение с NASA через СМИ
Коммерсантъ
07:01

Госкорпорация «Роскосмос» удивлена общению NASA с ней через СМИ, а не на прямую, рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Коммерсантъ07:01
с чего всё началось

В Роскосмосе удивлены, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

В госкорпорации "Роскосмос" считают странным, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
ТАСС05:22

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«Роскосмос» считает странным общение с NASA через СМИ

Коммерсантъ07:01

Роскосмос нашел странности у NASA

ТВ Центр06:32

В Роскосмосе удивлены, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

ТАСС05:22

Роскосмос недоволен общением с NASA через СМИ

News.ru06:01

Выступление главы NASA в СМИ удивило представителей «Роскосмоса»

Известия05:59

Роскосмос считает странным решение NASA общаться с госкорпорацией через СМИ

РЕН ТВ05:56

«Роскосмос» счел странными заявления NASA о визите Рогозина в США

РБК06:28
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Обновлено в 01:27
Политика

«Роскосмос» считает странным общение с NASA через СМИ

Госкорпорация «Роскосмос» удивлена общению NASA с ней через СМИ, а не на прямую, рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 07:01
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

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Происшествия

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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Джим Брайденстайн
Американский политик
Американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от 1-го избирательного округа Оклахомы, c 2018 года директор НАСА. Учился в Университете Райса и Корнеллском университете.
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