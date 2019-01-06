Политика
«Роскосмос» удивился действиями NASA
«Роскосмос» удивился действиями NASADixiNews06:29
Руководство корпорации удивлена утверждениями своих американских коллег. По словам представителя "Роскосмоса" Владимира Устименко, странное решение приняли в NASA - общаться с Россией путём публикаций в СМИ.
DixiNews06:29
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с чего всё началось
В госкорпорации "Роскосмос" считают странным, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.ТАСС05:22
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Политика
Названы последствия отмены визита Рогозина в США
«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.
Обновлено в 06:09
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Политика
Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от ликвидации ИГ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 08:04
Политика
Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России
"Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.
Обновлено в 03:12
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию в январе
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море
Обновлено в 03:33
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Политика
Глава аппарата Пентагона ушел в отставку
Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Политика
Стали известны планы Путина на Рождество
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности
Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Политика
Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти
Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.
Обновлено в 00:17