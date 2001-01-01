Политика
«Роскосмос» срывает сроки строительства космодрома «Восточный»Советы по дому. Лайфхаки 00:05
По словам премьер-министр РФ Дмитрия Медведева, строительство объектов на космодроме "Восточный" идет недостаточно быстро. В связи с этим могут быть сорваны срока их ввода в эксплуатацию.
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Медведев заявил об угрозе незавершения строительства космодрома «Восточный» в сроки
iReactorвчера в 09:03
Сроки окончания строительства космодрома Восточный оказались под угрозой срыва
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
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На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
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Фанатов Андрея Григорьева-Аполлонова сильно беспокоит состояние артиста.
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Бузова опубликовала сексуальные фото в купальнике
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С другой стороны, в матчах против Сан-Марино и Кипра наш штаб задействовал 15 футболистов.
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