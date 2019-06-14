Политика
«Роскосмос» срывает сроки строительства космодрома «Восточный»Советы по дому. Лайфхаки 00:05
По словам премьер-министр РФ Дмитрия Медведева, строительство объектов на космодроме "Восточный" идет недостаточно быстро. В связи с этим могут быть сорваны срока их ввода в эксплуатацию.
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Медведев заявил об угрозе незавершения строительства космодрома «Восточный» в сроки
iReactorвчера в 09:03
Сроки окончания строительства космодрома Восточный оказались под угрозой срыва
Телеканал 360°вчера в 08:58
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Армия и оружие
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Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:41
Транспорт
Строительство дальнего западного обхода Краснодара начнут осенью
ГК «Автодор» планирует осенью 2019 года приступить к строительству дальнего западного обхода Краснодара.
Обновлено вчера в 07:45
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых показал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Омские выпускники установили рекорд на ЕГЭ по химии
По данным регионального министерства образования, впервые 100 баллов набрали сразу 11 выпускников.
Обновлено в 00:01
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Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
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Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
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Юрий Ильин [вице-мэр] говорил о том, что при разработке документации на реконструкцию учреждений учитываются парковочные места, а потом они исчезают — территорию ограждают забором.
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Здоровье
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Торжественная церемония, посвященная финалу регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Врач года 2019», прошла в Новосибирской области 13 июня – в канун Дня медицинского работника.
Обновлено вчера в 07:06
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В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39