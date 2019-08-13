Космос

«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»РБК 11:10

Как отмечает «РИА Новости», таким образом был завершен первый проект в рамках создания космического «буксира» на ядерной энергоустановке. Наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки прошли в октябре 2018 года.
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«Роскосмос» отчитался о первых успехах в разработке ядерного «буксира»

РИА Новости10:17

Роскосмос разработал ядерный космический буксир

Взгляд.ру09:51

«Роскосмос» похвалился «ядерным буксиром»

Lenta.ru11:57

«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

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«Роскосмос» продвигается в разработке ядерного космического «буксира»

REGNUM13:38

Роскосмос добился первых успехов в создании ядерного «буксира»

News.ru10:09

В России разработали проект космического «буксира»

РЕН ТВ10:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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Зеленский отстранил Безсмертного от поста

Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
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Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
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Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма

В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области

На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста

Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
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Жизнь сестёр: Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»

Появился первый трейлер картины «Маленькие женщины» — экранизации одноименного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика

В Кремле ответили на вопрос о массовых акциях протеста

Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР

В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
Обновлено в 11:33
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено 11 августа в 22:31
Здоровье

Митянина проверила две поликлиники на «бережливые» технологии

Вице-губернатор Анна Митянина проверила процесс подготовки двух городских поликлиник в Невском и Красногвардейском районах.
Обновлено в 12:54
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Экономика

Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»

Московский арбитражный суд признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и решил ввести в компании процедуру наблюдения, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Обновлено в 04:12
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика

Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.
Обновлено в 07:30
Авто

Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
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Уайт: пока нет никакого плана, Макгрегор ждёт бой Нурмагомедов — Порье

Обновлено в 10:00
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура

Музыкант Дельфин потерял сознание в студии

Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
Космос

Космос можно осваивать только совместными усилиями

Василий Викторович, два с половиной года вы возглавляете самый «молодой» факультет МГУ – факультет космических исследований.
Обновлено вчера в 08:44
Финансы

Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Кино

Вышел трейлер фильма «Меня зовут Долемайт» с Эдди Мёрфи в главной роли

Обновлено в 04:04
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