Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»РБК 11:10
Как отмечает «РИА Новости», таким образом был завершен первый проект в рамках создания космического «буксира» на ядерной энергоустановке. Наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки прошли в октябре 2018 года.
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На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика
В Кремле ответили на вопрос о массовых акциях протеста
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Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР
В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
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Здоровье
Митянина проверила две поликлиники на «бережливые» технологии
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Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
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Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и решил ввести в компании процедуру наблюдения, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
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Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
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Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
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На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей
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Авто
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Обновлено в 04:41
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Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
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Обновлено в 13:30
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
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Космос можно осваивать только совместными усилиями
Василий Викторович, два с половиной года вы возглавляете самый «молодой» факультет МГУ – факультет космических исследований.
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Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
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