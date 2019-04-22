Космос
Роскосмос собирается законсервировать «Гагаринский старт» на БайконуреИнфо24 03:57
«Роскосмос» собирается законсервировать стартовую площадку космодрома Байконур, с которой в космос отправлялся Юрий Гагарин. На ее модернизацию под новую ракету «Союз-2» не хватает средств.
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Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Напомним, что 3 апреля аналогичное "надгробие" появилось и в Петербурге - перед Исаакиевским собором.
Обновлено в 03:23
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто
Lada Siluet, так и не вышедшая в серию
Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.
Обновлено в 02:56
Музыка
Канье Уэст провел пасхальную службу
На музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии рэпер Канье Уэст провел пасхальную службу, а также представил новую песню Water.
Обновлено в 03:40
Авто
Чиновники Колымы закупают запчасти на Cadillac
Чиновники администрации Ягодинского городского округа Магаданской области, судя по всему, передвигаются по территории муниципалитета на автомобиле Cadillac Escalade.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Теннис
Медведев поднялся на 5-ю строчку чемпионской гонки ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Спецпосланник ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил своё участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане.
Обновлено в 03:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о заморозках на Пасху
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» рассказала о погоде в России на Пасху.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ
На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45