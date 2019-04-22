Космос

Роскосмос собирается законсервировать «Гагаринский старт» на БайконуреИнфо24 03:57

«Роскосмос» собирается законсервировать стартовую площадку космодрома Байконур, с которой в космос отправлялся Юрий Гагарин. На ее модернизацию под новую ракету «Союз-2» не хватает средств.
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Источник: «Роскосмос» законсервирует «Гагаринский старт» на Байконуре

РИА Новости01:45

Легендарную площадку Байконура готовят к консервации - источник

Экономика сегоднявчера в 20:59

Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин

URA.Ruвчера в 23:17

Роскосмос готовит консервацию «гагаринской» площадки на Байконуре

ФАНвчера в 23:09

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ФедералПрессвчера в 21:06

О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Газета.Ruвчера в 21:05

Названа причина консервации площадки «Гагаринский старт» на Байконуре

Военное обозрениевчера в 23:51
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Чиновники администрации Ягодинского городского округа Магаданской области, судя по всему, передвигаются по территории муниципалитета на автомобиле Cadillac Escalade.
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В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки.
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Спецпосланник ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» рассказала о погоде в России на Пасху.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
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Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
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Юрий Гагарин
Космонавт
Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.
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