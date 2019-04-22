Космос
Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал ГагаринURA.Ru вчера в 23:17
Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в госкорпорации.
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Регина Бурд показала округлившийся животик
Регина публикует в своем «Инстаграм» разнообразные фото в видео, а на одном из коротких видео в сториз она и продемонстрировала округлившийся животик.
Обновлено в 01:55
Экономика
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Омске тела утонувших детей достали из котлована
Обновлено 20 апреля в 12:18
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Экономика
Интернет вещей подключат к проверкам
«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым
Экс-вратарь «Спартака» добавил, что благодаря Сафонову «Краснодар» избежал разгрома в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Обновлено в 00:55
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать
Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено вчера в 14:56
Хоккей
Российский вратарь «Вашингтона» отправлен в АХЛ
Третий вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов покинул состав столичного клуба и вернулся обратно в «Херши Беарз», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Обновлено в 01:47
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика
Порошенко не собирается уходить из политики
Действующий президент Украины прокомментировал данные национального экзит-пола, свидетельствующие о лидерстве Зеленского во втором туре голосования.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Космос
Третьеклассники «прочитали» косможурнал и поиграли в «Звездную рулетку»
Ребята приняли участие в викторине «Звездная рулетка», блиц-опросе «Космическое путешествие», разгадывали космические загадки.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19