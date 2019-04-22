Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал ГагаринURA.Ru вчера в 23:17

Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в госкорпорации.

Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин

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