Космос

Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал ГагаринURA.Ru вчера в 23:17

Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в госкорпорации.
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Источник: «Роскосмос» законсервирует «гагаринский старт» на Байконуре

РИА Новости01:45

О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Газета.Ruвчера в 21:05

Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин

URA.Ruвчера в 23:17

Роскосмос готовит консервацию «гагаринской» площадки на Байконуре

ФАНвчера в 23:09

Легендарную «гагаринскую» стартовую площадку на Байконуре законсервируют

ФедералПрессвчера в 21:06

Названа причина консервации площадки «Гагаринский старт» на Байконуре

Военное обозрениевчера в 23:51

Легендарную площадку Байконура готовят к консервации - источник

Экономика сегоднявчера в 20:59
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Новосибирский депутат выступил против сохранения дома Янки Дягилевой

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Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
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Регина Бурд показала округлившийся животик

Регина публикует в своем «Инстаграм» разнообразные фото в видео, а на одном из коротких видео в сториз она и продемонстрировала округлившийся животик.
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Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

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Происшествия

В Омске тела утонувших детей достали из котлована

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Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Экономика

Интернет вещей подключат к проверкам

«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым

Экс-вратарь «Спартака» добавил, что благодаря Сафонову «Краснодар» избежал разгрома в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие

В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон

Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Обновлено в 00:55
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
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Авто

Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать

Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено вчера в 14:56
Хоккей

Российский вратарь «Вашингтона» отправлен в АХЛ

Третий вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов покинул состав столичного клуба и вернулся обратно в «Херши Беарз», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Обновлено в 01:47
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
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Порошенко не собирается уходить из политики

Действующий президент Украины прокомментировал данные национального экзит-пола, свидетельствующие о лидерстве Зеленского во втором туре голосования.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

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Транспорт

Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов

Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
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Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Космос

Третьеклассники «прочитали» косможурнал и поиграли в «Звездную рулетку»

Ребята приняли участие в викторине «Звездная рулетка», блиц-опросе «Космическое путешествие», разгадывали космические загадки.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
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Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

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Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
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Юрий Гагарин
Космонавт
Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.
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