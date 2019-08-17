Космос

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»РИА Новости 20:02

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
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с чего всё началось

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
РИА Новости20:02

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В Роскосмосе научились делать спутники «невидимыми»

Телеканал 360°22:39

Роскосмос нашел способ сделать спутники «невидимыми»

РЕН ТВ21:15

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

РИА Новости20:02

«Роскосмос» нашел способ сделать спутники «невидимыми»

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«Роскосмос» разработал способ маскировки космических аппаратов

RT на русском20:42

Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Газета.Ru21:02

«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»

РБК12 августа в 08:02
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Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Космос

Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды

Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
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Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни

Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
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Политика

Песков сообщил о встрече Путина с и.о. главы Курганской области

Обновлено вчера в 07:26
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Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»

Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
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Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Экономика

ЦБ рекомендовал МФО повысить качество информирования клиентов

Банк России рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) обратить внимание на ряд недобросовестных практик, в том числе на качество информирования клиентов об услугах МФО на всех этапах сделки, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:34
Футбол

«Бавария» арендует у «Барселоны» Коутиньо

Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из Ливерпуля за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за Барселону во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

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Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено в 20:57
Общество

Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине

Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США

Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Обновлено в 21:31
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Культура

Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Общество

В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».
Обновлено 13 августа в 17:20
Происшествия

Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
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Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика

Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в регионах России

Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Авто

Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России

По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.
Обновлено 14 августа в 02:36
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено 14 августа в 11:11
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