Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутниковRambler News Service 02:26
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических спутников от наблюдения оптическими средствами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.РИА Новостивчера в 20:02
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Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в контрольном матче
Сегодня, 17 августа, «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках предсезонной подготовки к сезону КХЛ.
Обновлено в 04:09
Политика
Россия отказалась выдать на родину бывшего чиновника Минюста Армении
Отказом выдать Армении объявленного в розыск бывшего депутата парламента от Республиканской партии Миграна Погосяна ответила Генпрокуратура России, сообщила 17 августа пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян на странице в Facebook.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Обновлено в 05:32
Энергетика
Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.
Обновлено вчера в 03:11
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локомотив» 52 млн евро
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА дал согласие на дополнительное финансирование московского клуба со стороны ОАО «РЖД» в размере 52 миллионов евро.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Мама Тимати объяснила отсутствие совместных фото с Решетовой
Небольшой фотоотчет с праздника опубликовала в своем блоге его мама Симона Юнусова. На снимках можно увидеть многочисленных друзей семьи.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
Брата журналиста «Медузы», осужденного по обвинению в хранении наркотиков, освободили по УДО
Суд одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении москвича Леонида Жегулева, приговоренный к трем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков.
Обновлено в 09:07
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google разработала специальное расширение под названием Password Checkup, которое создано для того, чтобы компания могла совершать сбор анонимных данных пользователей в виде паролей и хешированных логинов.
Обновлено в 07:34
Происшествия
На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома
В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Откажется ли Индия от принципа неприменения ядерного оружия первой
Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что позиция страны по неприменению первой ядерного оружия может измениться «в зависимости от обстоятельств».
Обновлено в 01:03
Авто
Mercedes-Benz привезет на выставку спорткар по прозвищу «огурец»
Следует отметить, что из-за нестандартной формы кузова Манфред фон Браухич, который являлся пилотом немецкого экипажа, дал болиду прозвище «огурец».
Обновлено в 09:18
Единоборства
Миочич и Кормье прошли контрольное взвешивание
Перед боем прошла традиционная церемония взвешивания, в итоге Кормье превысил показатели Миочича на 3 кг - 107,2 кг против 104,5 кг.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»
Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
Обновлено в 08:29
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Согласно информации, которую сообщает Росстандарт, в России отзыву подлежат 21 автомобиль марки Mercedes-Benz V-Class Marco Polo, выпущенные с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 09:05