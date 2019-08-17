Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

с чего всё началось

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических спутников от наблюдения оптическими средствами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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