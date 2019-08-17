Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутниковRambler News Service 02:26
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических спутников от наблюдения оптическими средствами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.РИА Новостивчера в 20:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
Задержанного на Старом Арбате активиста «бессрочки» отпустили из ОВД
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Сирийские военные освободили четыре селения на юге Идлиба
Элитные формирования армии Сирии после ожесточенных боестолкновений взяли под свой контроль четыре населенных пункта на юге провинции Идлиб.
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Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
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Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
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Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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«Оппозиция» готовит беспорядки 8 и 9 сентября, прикрываясь одиночными пикетами
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Происшествия
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Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.
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В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
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Происшествия
В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом
В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Теннис
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Обновлено в 12:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 14:06
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Зенит — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:57
Авто
Bugatti представил уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов
Всего компания выпустит 10 экземпляров модели, по цене от в 7,4 миллионов фунтов стерлингов или 8,991 млн долларов США.
Обновлено в 01:04
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Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
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Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
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Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Спортинга»
Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».
Обновлено в 14:02