Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутниковRambler News Service 02:26

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических спутников от наблюдения оптическими средствами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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с чего всё началось

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников

РИА Новостивчера в 20:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Космос

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