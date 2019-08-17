Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутниковГазета.Ru вчера в 21:02
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости". Отмечается, что этот способ позволит их скрывать от оптических средств.
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с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.РИА Новостивчера в 20:02
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Происшествия
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Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:05
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 08:55
Экономика
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Обновлено в 04:00
Происшествия
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Обновлено в 07:37
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
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Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
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Происшествия
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«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
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