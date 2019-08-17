Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутниковГазета.Ru вчера в 21:02
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости". Отмечается, что этот способ позволит их скрывать от оптических средств.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:58, Ашберн
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 00:48
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество
Минтруд предложил запретить НПФ работать с посредниками
Министерство труда и социальной защиты предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, оказывающими услуги по переводу пенсионных накоплений россиян.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Без помощи Никита не сможет дышать
Никита стал часто плакать, бить себя крохотными ручками по голове.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Наука
В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые планируют уменьшить воздействие жары на людей
Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало: если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши, то к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Командир экипажа A321 Юсупов рассказал о посадке на поле
Обновлено 15 августа в 12:16
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Авто
16 самых популярных автобусов СССР: вы все вспомните?
Обновлено в 01:00
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:54