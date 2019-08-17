Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутниковГазета.Ru вчера в 21:02
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости". Отмечается, что этот способ позволит их скрывать от оптических средств.
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с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.РИА Новостивчера в 20:02
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