Космос

Роскосмос разработал способ маскировки спутниковГазета.Ru вчера в 21:02

Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости". Отмечается, что этот способ позволит их скрывать от оптических средств.
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с чего всё началось

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
РИА Новостивчера в 20:02

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«Роскосмос» предложил способ маскировки космических аппаратов

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ТК Звездавчера в 20:23

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В Роскосмосе научились делать спутники «невидимыми»

Телеканал 360°вчера в 22:39

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников

РИА Новостивчера в 20:02
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Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд

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Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.
Обновлено в 03:50
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
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Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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Транспорт

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Происшествия

В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны

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Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

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Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

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«Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе

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Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

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Жара до 30 градусов ожидается в Москве

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Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

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