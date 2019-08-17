Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутниковГазета.Ru вчера в 21:02
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости". Отмечается, что этот способ позволит их скрывать от оптических средств.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Общество
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»
В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже у США технологий гиперзвукового оружия
"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - сказал Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".
Обновлено 15 августа в 04:05
Культура
На «Русских сезонах» во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий
Международный фестиваль "Русские сезоны" состоит во Франции в следующем году, пройдет 270 мероприятий в 64 городах, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено 15 августа в 05:56
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Политика
«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами
"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено вчера в 09:13
Энергетика
Bloomberg: Китай решил приостановить покупку нефти у Венесуэлы
Ранее санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб человек
Обновлено в 03:24
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн-ретейлер Ozon.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 02:16
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57