Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутниковКоммерсантъ 03:59

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств. Спутники будут покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающий свет.
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с чего всё началось

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников

Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
РИА Новостивчера в 20:02

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«Роскосмос» предложил способ маскировки космических аппаратов

РБКвчера в 23:55

«Роскосмос» разработал способ маскировки космических аппаратов

RT на русскомвчера в 20:42

Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Газета.Ruвчера в 21:02

«Роскосмос» нашел способ сделать спутники «невидимыми»

Известиявчера в 20:58

В Роскосмосе научились делать спутники «невидимыми»

Телеканал 360°вчера в 22:39

В Роскосмосе разработали способ сделать спутники «невидимыми»

ТК Звездавчера в 20:23

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников

РИА Новостивчера в 20:02
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Происшествия

Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Наука

В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении

Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.
Обновлено 14 августа в 18:52
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Обновлено в 03:32
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Энергетика

Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США

Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Интернет

Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны

Google: сотни тысяч паролей пользователей социальных сетей оказались взломаны.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете

В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Баскетбол

Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд

Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол

«Рубин» может весь сезон играть на «Центральном»

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на «Казань Арене» попросту не успеет восстановиться газон до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено вчера в 18:16
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Суд обнародовал результаты экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено вчера в 06:16
Авто

GM выпустила новый аналог Chevrolet Enjoy за 400 тысяч рублей

Обновлено в 00:57
Кино

Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Обновлено 15 августа в 18:01
Происшествия

Зеленский обещает наказать владельца сгоревшего отеля в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 8 человек при пожаре в отеле, расположенном в Одессе.
Обновлено в 04:36
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Политика

Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено вчера в 01:56
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