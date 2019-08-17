Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутниковКоммерсантъ 03:59
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств. Спутники будут покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающий свет.
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с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.РИА Новостивчера в 20:02
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