Политика
Пентагон запретит работать с Россией при космических пускахBFM.ru 09:53
Пентагон запретил пользоваться услугами России при проведении запусков коммерческих спутников с 31 декабря 2022 года. Соответствующее уведомление было размещено на сайте сборника официальных документов Федерального реестра США.
Читать в источнике
Оценить218
На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.
— Сергей Крикалев, российский космонавтПолитика Сегодня 13:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Финансы
В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики
Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей
35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Культура
Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»
Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне
Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа
Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Спорт
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц
Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Авто
В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Общество
Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО
Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.
Обновлено в 13:43
Политика
В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:42
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Авто
АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD
Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04