Пентагон запретит работать с Россией при космических пускахBFM.ru 09:53

На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.

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Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках

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